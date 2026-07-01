Un sismo sacudió al norte de Córdoba y se sintió en varias ciudades

Un fuerte temblor se sintió durante la madrugada de este miércoles en varias ciudades de la provincia de Córdoba y generó temor entre los vecinos. Desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informaron que el sismo fue de magnitud 4 y con epicentro en Deán Funes, Cruz del Eje y Serrezuela.

De acuerdo al informe brindado por el organismo estatal, el sismo fue de magnitud 4 y se originó a una profundidad de 11 kilómetros, lo que provocó que varios vecinos de diversas ciudad sientan el temblor con potencia.

El INPRES detalló que el sismo sucedió a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y a 77 km al este de Serrezuela.

Acerca de cómo se sintió en los distintos puntos, las autoridades explicaron que en Cruz del Eje y Deán Funes la intensidad fue considerada Media, con escala de entre III a IV, por lo que lo “percibieron algunas personas en reposo y objetos colgantes oscilaron”.

En cambio, en las localidades de Villa de Soto y Capilla del Monte la intensidad fue Débil, por lo que solo lo “percibieron algunas personas en reposo”.

Sobre la situación en Villa Carlos Paz, ciudad de Córdoba, Jesús María, Alta Gracia, Villa Dolores y Villa del Rosario, la intensidad fue menor, de II a III, por lo que solo fue sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.

“Fue muy fuerte y largo. De cuánto fue por qué no hay noticias todavía ,fue en Córdoba y alrededores”, aseguró un vecino de Cruz del Eje en los testimonios que recoge el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (CSEM), cuyo reporte indica que el movimiento fue de una magnitud 4.4 en la escala de Richter.

Por su parte, un vecino de Villa de Soto señaló que el evento fue “bastante intenso” e incluso llegó a despertarlo mientras descansaba.

“Fue como a la 1 mas o menos. Se movieron las cosas. Ruido como que pasa un camión muy pesado a alta velocidad”, indicó, por su parte, un residente de Mina Clavero.

Por el momento las autoridades provinciales no aportaron información, pero no se registraron heridos, ni estructuras dañadas. (Infobae)