Un temporal de viento y granizo provocó importantes daños en Santa Rosa

Un fuerte temporal de viento y granizo afectó durante la madrugada de este viernes a Santa Rosa, La Pampa, y provocó la caída de árboles y postes, cables cortados y voladuras de techos en distintos barrios de la ciudad.

El fenómeno se desarrolló en dos etapas. La primera comenzó alrededor de las 4.30, con una intensa caída de granizo, mientras que cerca de las 6.30 se registraron fuertes ráfagas de viento que ocasionaron los mayores daños en la vía pública, vehículos y viviendas particulares.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia confirmaron que, hasta el momento, no se registraron personas heridas ni evacuadas. (El Diario de La Pampa)