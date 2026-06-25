Una motociclista sufrió una fractura tras un choque con un auto

Un siniestro vial se registró este jueves a las 7:30 en la intersección de las calles Tucumán y Güiraldes, donde colisionaron una motocicleta Keller Crono Classic y un automóvil Renault Sandero.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta, una mujer de 35 años, sufrió una fractura en el tobillo derecho.

La mujer fue asistida en el lugar y trasladada por una ambulancia del servicio de emergencias SIEMPRE para recibir atención médica.

En el sector trabajó personal policial y agentes de Control de Tránsito, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente.