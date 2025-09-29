Una mujer murió al fallar su paracaídas cuando se tiró desde una avioneta en Miramar

Una mujer de 52 años falleció de manera trágica en Miramar luego de que su paracaídas fallara al tirarse desde una avioneta. Rosana Back tenía experiencia en este tipo de actividad, pero durante un nuevo lanzamiento creen que ocurrió algún desperfecto con el kit y no se abrió.

El hecho sucedió este domingo después del mediodía cuando Back se subió a la avioneta con sus compañeros en un campo en inmediaciones de la ruta 77, a la altura del kilómetro 5.

A su turno, la mujer se lanzó, pero cuando intentó la apertura de su paracaídas, el mismo no se abrió y cayó en picada libre. Su cuerpo fue encontrado en la zona del camino Los Jazmines.

Sus compañeros relataron que en este salto Back utilizó otro equipo y no el habitual, lo que llamó la atención de los investigadores. Se ordenó la realización de la autopsia para poder determinar las causas de su fallecimiento, sumado a las pericias correspondientes.

Los resultados de todos los análisis, según medios locales, serán fundamentales para corroborar si la mujer sufrió algún problema de salud durante el salto o si el kit tuvo algún desperfecto.

Se supo que Back era licenciada en Acompañamiento Terapéutico y había nacido en Misiones, pero hace tiempo vivía en Mar del Plata.

“El Aeroclub Miramar lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido en las inmediaciones del aeródromo de Miramar en el día de la fecha, en el que perdió la vida una paracaidista. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad”, comienza el comunicado difundido por la Comisión Directiva.

En el escrito, informaron que el aeroclub “no tiene relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio provincial del aeródromo de Miramar”.

“Reiteramos nuestro pesar por lo sucedido y acompañamos a la comunidad aeronáutica y deportiva en este momento de dolor”, concluyeron. (NA)