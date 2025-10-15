Una nena de 3 años murió atropellada por una camioneta en La Pampa

Una niña de 3 años murió ayer en un trágico siniestro vial que se produjo en la localidad pampeana de Catriló.

El portal El Diario de La Pampa informó que “la pequeña fue atropellada por una camioneta de la empresa Lartirigoyen y falleció poco después en el hospital local”.

Según las primeras informaciones, el conductor de la camioneta, un expolicía que actualmente trabaja como sereno para la empresa, dobló en la esquina y no pudo esquivar a la niña, que circulaba en bicicleta.

La víctima, que pertenece a una familia de la localidad, fue rápidamente trasladada al centro asistencial de Catriló, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

Personal policial tomó inmediata intervención en el lugar y se aguarda la llegada del fiscal de turno para avanzar con las pericias y la investigación de la causa. el conductor fue detenido y trasladado a otra dependencia policial.

Con esta trágica pérdida, la niña se convierte en la víctima número 41 fatal en siniestros viales registrados en calles y rutas de la provincia de La Pampa en lo que va del año, y la segunda ocurrida en el mes de octubre.