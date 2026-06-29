Una ola de aire antártico afecta a todo el país: hasta cuándo

El frío polar sigue en gran parte del país y comenzaría a ceder hacia la segunda semana de julio, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El informe especial que emitió el organismo dice textualmente que “a partir del próximo martes 30 de junio se espera un ingreso de una masa de aire de origen antártico que afectará prácticamente todo el territorio argentino en el transcurso de los días siguientes”.

Agrega que “inicialmente la masa de aire polar ingresará a la región patagónica durante el martes 30 de junio, mientras que entre el miércoles 1° y el jueves 2 de julio esta masa de aire afectará a la franja central y norte del país”.

Explica que “esta situación estará acompañada por muy bajas temperaturas, especialmente en las regiones patagónica, Cuyo y el Noroeste, en las cuales podrán registrarse temperaturas mínimas entre -10°C y 0°C (pudiendo incluso descender por debajo de -15° en partes de la meseta patagónica) y máximas de -5 y 7°C”.