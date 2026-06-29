[VIDEO] Más de 8 mil personas recorrieron el Almirante Irízar en Ingeniero White

Más de 8.000 personas participaron durante este fin de semana de las jornadas de puertas abiertas del rompehielos ARA “Almirante Irízar” en el puerto de Ingeniero White, informó la Armada Argentina.

Familias, vecinos y visitantes tuvieron la oportunidad de recorrer las cubiertas del buque y conocer de cerca sus características, capacidades y el trabajo que realiza como nave insignia de las campañas antárticas argentinas.