martes, junio 30, 2026
Policiales

Liga Cañadense: graves incidentes dejaron a un policía con muerte cerebral

De La Bahía Noticias

Un policía de 35 años resultó con muerte cerebral durante una pelea luego de finalizar un partido de fútbol correspondiente a la Liga Cañadense, en la provincia de Santa Fe.

El hecho ocurrió poco antes de las 19 del domingo cuando el público se retiraba de la cancha del Club Atlético Carcarañá, luego de la final entre el local y Sportivo Las Parejas.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los disturbios comenzaron cuando un grupo de simpatizantes inició una agresión contra la delegación visitante mediante el lanzamiento de piedras y otros elementos contundentes.

Al intervenir para restablecer el orden y garantizar la desconcentración de jugadores, dirigentes y público, el personal policial fue atacado por los violentos.

Durante esos incidentes, un oficial del Comando Radioeléctrico de Roldán recibió un violento golpe con una barra de hierro en la región de la nuca, provocándole graves lesiones.

El efectivo, oriundo de la ciudad de Rosario, se encontraba prestando servicio bajo el régimen de horas adicionales, modalidad habitual mediante la cual numerosos policías refuerzan los dispositivos de seguridad en espectáculos deportivos y otros eventos masivos. (Diario Uno)

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