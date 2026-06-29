Una persona muerta en un choque en la ruta 51

Un hombre de Saldungaray falleció en un siniestro vial entre un camión y un auto que se produjo este lunes en la ruta 51, entre la rotonda de Frapal y el Paraje Don Alfredo.

Se detalló que la persona fallecida, identificada como Antonio Baccucco (70), guiaba el rodado menor y que el transporte involucrado viajaba desde Bahía Blanca.

Las primeras informaciones publicadas por el diario El Orden indican que el automóvil intentó realizar una maniobra de sobrepaso sobre la calzada.

Al encontrarse de frente con el transporte pesado, el camionero intentó reaccionar rápidamente pegando un violento volantazo hacia la banquina para evitar la colisión frontal.

A pesar del desesperado intento, el auto no logró esquivarlo por completo e impactó fuertemente contra la punta del acoplado del camión.