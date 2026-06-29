Una mujer fue imputada por el homicidio de su tío tras un incendio en Viedma

La Justicia de Viedma formuló cargos contra una mujer acusada de provocar el incendio que terminó con la muerte de su tío, un hombre con movilidad reducida, en un hecho ocurrido en una vivienda ubicada sobre la calle Murillo al 78.

Además, el juez dispuso que permanezca en prisión preventiva por el plazo de un mes.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Mariana Giammona sostuvo que la imputada habría iniciado el fuego en la habitación del frente de la vivienda, donde residía la víctima.

Según la acusación, el hombre se encontraba acostado en su cama al momento del incendio y dependía de terceros para movilizarse, por lo que no pudo escapar de las llamas.

De acuerdo con el informe preliminar incorporado a la investigación, la muerte se produjo como consecuencia del daño térmico directo en las vías respiratorias y por la inhalación de gases tóxicos generados durante el incendio.

Desde el Ministerio Público Fiscal también se informó que la mujer tenía vigente una prohibición de ingresar al domicilio y otra de acercarse a menos de 300 metros de su familiar.

Ambas medidas habían sido dispuestas por la Unidad de Familia y le habían sido notificadas el pasado 24 de junio.

La Fiscalía le atribuyó el delito de homicidio, previsto en los artículos 45 y 79 del Código Penal. (Diario Río Negro)