El próximo fin de semana se jugarán los playoffs del fútbol femenino de la Liga del Sur
Se disputó este fin de semana la fecha 14 del Torneo Apertura de Fútbol Femenino de la Liga del Sur.
PRIMERA DIVISIÓN A
La Armonía 1 (Briana Gallardo) – STMBB 4 (Victoria Nervi -2-, Luján Díaz e Ivana Lindstrom)
AEC 0 – Villa Mitre 12 (Dana Ramos -3-, Sol Menéndez Perrone -2-, Morena Bouven -2-, Jessica Mella -2-, Paola Melgarejo, Cinthia Quiroga y Vera Moggia)
Bella Vista 0 – Tiro Federal 3 (Abril Sáenz -3-)
Libertad 2 (Antonella De Vega y Jazmín Reyes) – Sporting 0
PRIMERA DIVISÓN B
Huracán 2 (Keila Iglesias -2-) – Sansinena 0
Pacífico (C) 0 – San Francisco 1 (Elena Spinucci)
SPIQPYA 1 (Cintia Saavedra) – Rosario PB 0
Olimpo 1 (Paloma Dambolena) – Estrella de Oro 2 (Luana Anfossi -2-)
De este modo, concluyó la fase regular en Primera y Tercera A y el próximo fin de semana se jugarán los playoffs.
Primera A | Semifinales
STMBB (1) – AEC (4)
Tiro Federal (2) – Villa Mitre (3)
Tercera A | Semifinales
Tiro Federal (1) – Bella Vista (4)
Villa Mitre (2) – STMBB (3)