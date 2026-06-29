“Se tiene que terminar”: el árbitro agredido pidió visibilizar la violencia en el básquet formativo

Juan Ignacio Farroni es árbitro de básquet y durante este fin de semana denunció que fue agredido por familiares de un jugador al finalizar un encuentro de categorías formativas entre Sportivo Bahiense y Velocidad.

La víctima habló de este tema en ContraReloj por De La Bahía y destacó que hay que darle visibilidad a lo ocurrido porque “lo importante es que esto no quede como algo que pasó, sino como algo que se tiene que terminar”.

“Nada indicaba que podía pasar algo así, porque el partido se había desarrollado normal. Al finalizar, nos estábamos yendo a otras canchas y nos empezaron a increpar con que nos iban a pegar afuera”, afirmó Farroni.

Contó que todo se volvía más violento a medida que se acercaban a la salida del club.

“El padre del jugador me quería llevar a la fuerza a la esquina y, cuando vinieron los dirigentes, les pedimos que llamen a la Policía. En ese momento, él y el abuelo del jugador se fueron”, mencionó.

Luego, destacó que la dirigencia del club al que pertenece el jugador se comunicó con él para ponerse a disposición.

Finalmente, sostuvo que “a veces en redes sociales se lee que con el arbitraje generamos la violencia” y consideró que “este es un concepto errado ya que en el básquet formativo buscamos que los chicos aprendan cosas”.