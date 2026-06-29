No se reportaron daños inmediatos tras réplica de 4,6 en Venezuela

Una réplica de magnitud 4,6 y con un epicentro a una profundidad de 10 kilómetros sacudió una zona al norte de Caracas la mañana del lunes, informó el Servicio Geológico de EE.UU.

No se reportaron daños inmediatos a causa de esta réplica, que se produjo tras los dos terremotos consecutivos del miércoles pasado en Venezuela, informó en redes sociales el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Equipos de rescate nacionales e internacionales continuaron sus labores durante toda la noche, mientras las familias de los desaparecidos mantienen la esperanza de encontrar supervivientes.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, informó sobre el rescate de Aaron Levi, de 21 años, en un edificio colapsado en el estado de La Guaira, afectado por el desastre.

“Este rescate fue posible gracias al esfuerzo coordinado de los equipos de rescate de Venezuela, México y El Salvador, que trabajaron sin descanso para llegar hasta Aaron”, dijo Bukele en su cuenta de X.

Los dos terremotos del miércoles han dejado cerca de 1500 fallecidos confirmados hasta el momento, según los datos oficiales. (Reuters)