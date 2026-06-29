Le robaron las herramientas de un vehículo que estaba estacionado en la calle Don Bosco

Un hombre denunció que la semana pasada sufrió el robo de herramientas de trabajo que se encontraban dentro de su vehículo estacionado en Entre Ríos y Don Bosco.

Según relató a DE LA BAHÍA, los delincuentes rompieron los vidrios del rodado para poder acceder al interior y llevarse los elementos.

El damnificado expresó su preocupación por la situación de inseguridad en el sector al señalar que “la zona está muy insegura”.

En los últimos días se registraron robos en varios comercios de calle Don Bosco.