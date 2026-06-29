ABSA programa tareas que afectarán el suministro de agua a Villa Mitre

Los trabajos inicialmente anunciados para la jornada de hoy en la intersección de las calles Brasil y Almafuerte serán ejecutados el jueves 2 de julio, informó la empresa ABSA.

Estas labores corresponden a las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.

Como consecuencia de estas tareas, se afectará con baja presión el servicio de agua en el barrio Kilómetro 5.

En tanto, mañana -martes 30-, se realizarán tareas en calle XX de Septiembre y Falucho, que afectarán el suministro de agua en el barrio Villa Mitre.

En ambos casos, se solicita a las personas usuarias, cuidar las reservas domiciliarias de agua y destinarlas sólo a consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice e servicio.