Una rotura en la red afecta el suministro de agua en algunos barrios de Bahía Blanca
La empresa ABSA informó que se detectó una rotura de una cañería de agua en la intersección de las calles José Hernández y Vera de Bahía Blanca.
Se detalló que hasta tanto se organice el operativo para su intervención y la posterior reparación, se encuentran afectados con falta de agua los barrios Las Magnolias (Procrear), Bosque Alto, Campos de Alem, Los Mirasoles y La Huella.
Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias que dispongan de reservas, limitar el uso de las mismas para consumo e higiene personal, hasta que se normalice el servicio.
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