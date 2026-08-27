Una violenta tormenta con intensa caída de granizo afectó a Córdoba

Una violenta tormenta acompañada por una intensa caída de granizo sorprendió en las últimas horas a varias localidades cordobesas.

El fenómeno afectó con particular fuerza a ciudades como Bell Ville, Marcos Juárez, Justiniano Posse y Río Cuarto, donde el granizo cubrió de blanco calles y campos en cuestión de minutos.

La furia del temporal quedó registrada en impactantes imágenes y videos difundidos por los propios vecinos, quienes mostraron el tamaño del material acumulado y los momentos de mayor severidad del temporal. (Cadena 3)