jueves, agosto 27, 2026
Nacionales

Una violenta tormenta con intensa caída de granizo afectó a Córdoba

De La Bahía Noticias

Una violenta tormenta acompañada por una intensa caída de granizo sorprendió en las últimas horas a varias localidades cordobesas.

El fenómeno afectó con particular fuerza a ciudades como Bell Ville, Marcos Juárez, Justiniano Posse y Río Cuarto, donde el granizo cubrió de blanco calles y campos en cuestión de minutos.

La furia del temporal quedó registrada en impactantes imágenes y videos difundidos por los propios vecinos, quienes mostraron el tamaño del material acumulado y los momentos de mayor severidad del temporal. (Cadena 3)

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