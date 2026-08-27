Un temporal con granizo y fuertes ráfagas provocó destrozos en Santa Fe

Un fuerte temporal de viento y granizo afectó durante la mañana de este jueves a Las Rosas, Díaz en el departamento San Gerónimo, Clason y distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe.

Las tormentas aisladas, que incluyen alertas para Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial, causaron daños materiales a causa de las intensas ráfagas y la caída de piedra.

La situación más compleja se vivió en la ciudad de Las Rosas, donde el fenómeno provocó la caída de árboles y el desprendimiento de techos.

En declaraciones a Radio 2, el intendente Javier Meyer brindó un panorama del impacto de la tormenta: “Cerca de las 8.30 se tornó el cielo oscuro y empezó a pedrear fuerte, piedra grande y mucho viento. Mandé a toda la administración a la calle; hay que relevar daños y despejar calles porque hubo voladura de techos y árboles caídos”.

A pesar de la gravedad del impacto del viento, la máxima autoridad local llevó tranquilidad sobre la salud de los vecinos y detalló que el municipio trabaja en conjunto con la Policía y el cuerpo de Bomberos Voluntarios.

“Tuvimos suerte porque hasta ahora no tuvimos casas dañadas en la zona urbana ni personas lesionadas. Sí hay reportes de una vivienda rural a la que se le voló el techo, pero se trata de evaluaciones primarias”, señaló el jefe comunal.

Las autoridades locales explicaron que la fuerza de las ráfagas representó el factor de mayor peligrosidad durante el paso del frente de tormenta. Tras el cese de la precipitación y la caída de granizo, las cuadrillas municipales continúan con los trabajos de limpieza en la vía pública y el monitoreo en los distintos barrios para asistir a los damnificados. (Rosario 3)