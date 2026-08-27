Un adolescente fue armado a una escuela de Tucumán y disparó dentro del aula

Un adolescente de 14 años llevó un arma de fuego a su escuela en San Miguel de Tucumán y efectuó un disparo dentro del aula. El hecho ocurrió este martes en la Escuela Congreso de Tucumán.

El balazo impactó contra una pared y no hubo heridos.

Tras el incidente, el director del establecimiento alertó a la Policía y el menor fue entregado a sus padres.

El momento previo al disparo quedó registrado en un video que grabaron otros alumnos.

En las imágenes se observa al estudiante mientras manipulaba el arma.

El vicedirector del colegio, José Soria, confirmó que afortunadamente ningún alumno ni el docente resultaron heridos.

La Policía de Tucumán investiga cómo el adolescente accedió al arma y quién es su propietario.