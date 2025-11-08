Unión tiene una difícil prueba ante Barracas para sellar la clasificación

Unión y Barracas Central jugarán este sábado en el Estadio 15 de Abril, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

El encuentro se jugará desde las 21.30, con en el arbitraje de Darío Herrera y televisación de TNT Sports Premium.

El cuadro santafesino volvió a la punta y confirmó nuevamente que es una de las grandes sorpresas del torneo, pero ese mismo puesto también codicia el “Guapo”, que viene de cortar una racha adversa ante Argentinos.

El “Tatengue” supo reponerse del mal de altura que le produjo estar cuatro partidos sin ganar y luego de golear a Defensa y Justicia y vencer por la mínima a Newell’s con un gol de Agustín Colazo, consiguió retomar la primera plaza de la Zona A, la cual deberá defender en este cotejo.

Con eso en mente, buscarán aprovechar los dotes ofensivos mostrados este semestre, que los posicionan como el segundo equipo con más goles a favor, solo por detrás de Boca.

Luego de un gran inicio en el Torneo Clausura, el elenco dirigido por Rubén Darío Insúa se complicó y enlazó seis duelos sin triunfos, racha que cortó en su más reciente presentación, imponiéndose con polémica contra un Argentinos Juniors alternativo por 2 a 0.

Ahora, intentarán no solo robarle el liderato a su rival, sino también abrochar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, aprovechando que dependen de sí mismos a falta de dos jornadas para alcanzar dicha competencia por primera vez en su historia. (NA)