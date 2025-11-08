Puerto Comercial: avanza la reconstrucción del piso del estadio Osvaldo Giorgetti

Tras nueve meses de trabajo y gestión, el club Puerto Comercial anunció este sábado que “se encuentra en la etapa final de la reconstrucción del piso del estadio Osvaldo Giorgetti, una obra que representa un paso fundamental en la mejora de la infraestructura deportiva”.

El proyecto implicó una ampliación del 30% respecto de la superficie original, pasando de 900 a 1.200 metros cuadrados, con el objetivo de “optimizar los espacios y mejorar las condiciones para el desarrollo de las distintas actividades”.

Durante este proceso, se realizaron tareas de reparación estructural, nivelación, demarcación y pintura. “En estos días se están aplicando las últimas manos de laca protectora”, se especificó.

Por otra parte, se informó que las nuevas jirafas y los arcos para futsal, que representan una inversión cercana a los 25 millones de pesos, llegarán la próxima semana gracias al acuerdo de financiación con la empresa GenSport.

También el club destacó “el valioso aporte de la subcomisión de Básquet, que ha colaborado con los dibujos y planos destinados a optimizar los espacios y posibilitar la ampliación a más disciplinas, asociada a los objetivos de la dirigencia, contribuyendo de manera fundamental a una planificación integral de las obras”.

“Queremos resaltar especialmente el acompañamiento y la colaboración de la Fundación de la Universidad Nacional del Sur, la empresa Dow, el Consorcio de Gestión del Puerto y la Municipalidad de Bahía Blanca, a través del programa Clubes de Pie, cuyo apoyo ha sido clave para el desarrollo y la continuidad de este proyecto”, señaló la entidad social.

“Este importante avance es el resultado del compromiso de cada uno de nuestros dirigentes, que pusieron como objetivo este año la recuperación del Giorgetti, así como de la gestión planificada y del trabajo sostenido de quienes acompañan día a día el crecimiento del club”, señalaron las autoridades.