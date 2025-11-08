Cómo prevenir la discapacidad visual: charla gratuita en la Universidad del Sur

En el marco del Día Mundial de la Visión, integrantes del proyecto de extensión de la Universidad del Sur “Ayudemos a ver mejor” ofrecerán una charla gratuita sobre cómo prevenir la discapacidad visual.

Será el lunes 10, a las 14, en el Aula Magna de Colón 80.

La actividad, organizada por las Secretarías de Políticas Sociales, de Salud y el PEC Cáritas, busca concientizar sobre la importancia de la salud visual, las principales causas de ceguera y la discapacidad visual.

LA IMPORTANCIA DE LA SALUD VISUAL

Según el primer Informe mundial sobre la visión realizado por la OMS, se estima que 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con deficiencia visual porque no reciben la atención que necesitan para afecciones como la miopía (dificultad para ver claramente los objetos distantes), la hipermetropía (dificultad para ver los objetos cercanos), el astigmatismo (visión distorsionada debido a la curvatura anormal de la córnea), el glaucoma (enfermedad del nervio óptico en la que la presión del ojo está muy alta), la retinopatía diabética (una complicación en pacientes con diabetes) y las cataratas (opacidad de la transparencia normal del cristalino), entre otras.

Además, advierte que el envejecimiento de la población, los cambios en los estilos de vida y el acceso limitado a la atención oftalmológica, en particular en los países de ingresos bajos y medios, son algunos de los principales factores que causan el aumento del número de cantidad de personas con trastornos visuales.

Hasta el 80% de los casos de ceguera son evitables, ya sea porque son resultado de una enfermedad prevenible o porque pueden tratarse hasta el punto de recuperar la visión. Esto gracias a que la prevención y el tratamiento para la pérdida de la visión se encuentran entre los procedimientos de salud más efectivos y con mejores resultados.

Estos procedimientos por ejemplo pueden ser: cirugías o tratamientos con láser, medicamentos orales, la prescripción de lentes o una combinación de cualquiera de estas opciones, entre otros. Por eso es fundamental consultar periódicamente al médico oftalmólogo para poder detectar los eventuales problemas a tiempo.