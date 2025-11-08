Preocupación por la reducción del presupuesto de la Justicia Federal

Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal de la Argentina expresaron su “profunda preocupación” por el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 del Poder Judicial de la Nación, que reduce en un 8% el presupuesto general de la Justicia y del 74% en Bienes de Uso.

Se trata del presupuesto con el que se pagan unos 22 mil sueldos en toda la justicia nacional y federal del país.

Por su parte, el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UPJN), Julio Piumato, mandó una carta al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con la misma preocupación.

La junta la presidente el juez de cámara Javier Leal Ibarra y el comunicado se emitió luego de una reunión realizada en Comodoro Rivadavia.

Los Bienes de Uso, ya que no hay grandes obras en marcha, son compra de computadoras y mantenimiento de edificios.

En un comunicado, esos jueces advirtieron que “de mantenerse esa previsión, se afectaría gravemente el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial, pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Los jueces resaltaron que “el orden constitucional y el imperio de la ley deben prevalecer por sobre coyunturas económicas. Asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”. (Diario Clarín)