Uno por uno: los mejores promedios de la UNS y de la UTN que reconocerá hoy el Concejo Deliberante
El Honorable Concejo Deliberante bahiense distinguirá hoy a los mejores promedios de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Bahía Blanca del Ciclo Lectivo 2023.
Los homenajeados son:
POR LA UNS
NOMBRE Y APELLIDO / UNIVERSIDAD/ TÍTULO / PROMEDIO:
MARTEN, JUAN MANUEL – UNS – Licenciado en Ciencias de la Computación – 9,89
POGGIESE, MILENA – Licenciada en Economía – 9,82
CAMBIASO, VALENTINA – UNS – Licenciada en Ciencias de la Computación – 9,75
FOTTI BERDASCO, MARÍA CAMILA – UNS – Profesora en Letras – 9,74
ALDEA, CLARA – UNS – Profesora en Filosofía – 9,7
SCABUZZO NUCILLI, SANTO – UNS – Licenciado en Filosofía – 9,68
DE MIER, MANUEL ALEJO – UNS – Licenciado en Economía – 9,67
STEBNER, NADIA ANELEY – UNS – Profesora en Letras – 9,65
IARLORI, FEDERICO – UNS – Licenciado en Ciencias de la Computación – 9,64
LINCOPAN, ANA VICTORIA – UNS – Profesora de Educación Primaria – 9,63
POR LA UTN-FRBB
NOMBRE Y APELLIDO / UNIVERSIDAD/ TÍTULO / PROMEDIO:
FERNÁNDEZ, ANDRÉS ALEJANDRO – UTN – Ingeniería Electrónica – 9,48
TARNOSKI, SANTIAGO EZEQUIEL – UTN – Ingeniería Electrónica – 9,40
TEALDI, DIEGO RUBÉN – UTN – Ingeniería Electrónica – 8,89
ALLENDE, AGUSTÍN EMANUEL – UTN – Ingeniería Electrónica – 8,68
ABUT, MARÍA CELESTE – UTN – Licenciado en Organización Industrial – 8,61
BAZA, MARÍA GABRIELA – UTN – Ingeniería Electrónica – 8,58
VERDINI, CLAUDIO ADRIÁN – UTN – Ingeniería Eléctrica – 8,55
COLETTO GALLEGO, DANILO A. – UTN – Ingeniería Electrónica – 8,54
SALVATIERRA, SANTIAGO ISMAEL – UTN- Ingeniería Eléctrica – 8,53
ARISTA LINDNER, WALTER GABRIEL – UTN – Ingeniería Eléctrica – 8,52