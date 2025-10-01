miércoles, octubre 1, 2025
Locales

Uno por uno: los mejores promedios de la UNS y de la UTN que reconocerá hoy el Concejo Deliberante

De La Bahía Noticias

El Honorable Concejo Deliberante bahiense distinguirá hoy a los mejores promedios de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Bahía Blanca del Ciclo Lectivo 2023.

Los homenajeados son:

POR LA UNS

NOMBRE Y APELLIDO / UNIVERSIDAD/ TÍTULO / PROMEDIO:

MARTEN, JUAN MANUEL – UNS – Licenciado en Ciencias de la Computación – 9,89

POGGIESE, MILENA – Licenciada en Economía – 9,82

CAMBIASO, VALENTINA – UNS – Licenciada en Ciencias de la Computación – 9,75

FOTTI BERDASCO, MARÍA CAMILA – UNS – Profesora en Letras – 9,74

ALDEA, CLARA – UNS – Profesora en Filosofía – 9,7

SCABUZZO NUCILLI, SANTO – UNS – Licenciado en Filosofía – 9,68

DE MIER, MANUEL ALEJO – UNS – Licenciado en Economía – 9,67

STEBNER, NADIA ANELEY – UNS – Profesora en Letras – 9,65

IARLORI, FEDERICO – UNS – Licenciado en Ciencias de la Computación – 9,64

LINCOPAN, ANA VICTORIA – UNS – Profesora de Educación Primaria – 9,63

POR LA UTN-FRBB

NOMBRE Y APELLIDO / UNIVERSIDAD/ TÍTULO / PROMEDIO:

FERNÁNDEZ, ANDRÉS ALEJANDRO – UTN – Ingeniería Electrónica – 9,48

TARNOSKI, SANTIAGO EZEQUIEL – UTN – Ingeniería Electrónica – 9,40

TEALDI, DIEGO RUBÉN – UTN – Ingeniería Electrónica – 8,89

ALLENDE, AGUSTÍN EMANUEL – UTN – Ingeniería Electrónica – 8,68

ABUT, MARÍA CELESTE – UTN – Licenciado en Organización Industrial – 8,61

BAZA, MARÍA GABRIELA – UTN – Ingeniería Electrónica – 8,58

VERDINI, CLAUDIO ADRIÁN – UTN – Ingeniería Eléctrica – 8,55

COLETTO GALLEGO, DANILO A. – UTN – Ingeniería Electrónica – 8,54

SALVATIERRA, SANTIAGO ISMAEL – UTN- Ingeniería Eléctrica – 8,53

ARISTA LINDNER, WALTER GABRIEL – UTN – Ingeniería Eléctrica – 8,52

Comentarios

