Condenan a los cuatro integrantes de una banda dedicada a estafar con la venta de terrenos en Bahía Blanca

El juez Julián Saldías condenó a Daiana Paola Bustos, Antonio Agustín Cardinali y Enrique Cardinali a la pena de 7 años y 6 meses de prisión.

En tanto, a Valentina Nerea se le impuso la pena de 5 años de prisión.

Además, se determinó que todos formaban parte de una asociación ilícita que fue creada para llevar a cabo las maniobras estafatorias, con uso de documentos públicos y privados falsos.

Según la investigación realizada por el fiscal Gustavo Zorzano, desde el mes de febrero del año 2019 en adelante, Antonio Agustín Cardinali, Daiana Paola Bustos, Enrique Cardinali y Valentina Nerea La Cruz habrían integrado una asociación ilícita destinada a llevar a cabo conductas estafatorias a través de la cesión de derechos y acciones posesorias sobre bienes inmuebles.

La modalidad que utilizaban era ofrecer a la venta en general desde diversos perfiles en redes sociales tales como Facebook y Marketplace distintos lotes, coordinando luego telefónicamente con los interesados una reunión para exhibirlos, donde se procuraba concretar las operaciones inmobiliarias.

Los detenidos se habrían valido de documentación falsa, suscribiendo contratos que dotaban de apariencia de legalidad a las operaciones que concretaban, sabiendo que no tenían derechos legítimos sobre los terrenos que ofrecían, realizando también en algunos casos, sucesivas ventas sobre un mismo lote, a distintas personas.

Para brindar mayor apariencia de seriedad y veracidad a la operatoria, en la mayoría de los casos se procedía a exhibir y entregar a los compradores copias de proyectos de subdivisión, informes de dominio, estados parcelarios y cadena de boletos de cesión de acciones y derechos posesorias sobre los mismos.

En algunos de estos casos, los lotes ofrecidos y fraudulentamente negociados, tenían restricciones para la construcción por el paso de un oleoducto, situación que también era ocultada a las víctimas como parte del engaño.

Otras operaciones se hicieron sobre terrenos de titularidad de la Municipalidad de Bahía Blanca, los que tampoco resultaban aptos para este tipo de transacciones inmobiliarias.

También, durante la investigación se determinó la participación en los hechos de Luis Maximiliano Leppes quien fue condenado -en juicio abreviado- a la pena de 4 años de prisión.