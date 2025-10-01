Buscan prohibir el ingreso a los casinos a titulares de planes sociales en Salta

La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de ley que prohibirá el ingreso y permanencia en casinos, bingos, hipódromos y salas de apuestas a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros subsidios sociales, tras haberse celebrado una sesión marcada por el debate sobre el rol del Estado y la protección de los sectores más vulnerables.

Ahora, el borrador de la legislación deberá ser debatido en el Senado provincial.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Gustavo Dantur y Daniel Segura, miembros del bloque Justicialista Sáenz Conducción, y consiguió la aprobación con trámite exprés bajo la conducción del presidente de la Cámara, Esteban Amat. Asimismo, solo recibió dos votos negativos.

Durante la discusión, Dantur defendió la medida al afirmar que “la ludopatía nos afecta a todos” y subrayó que “la misión del Estado no termina solo con otorgar este beneficio, va mucho más allá, es cuidar, velar, que los recursos lleguen a donde realmente fueron destinados”.

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por El Tribuno, el legislador insistió en que “esto no es un tema moral, es un tema de daño económico y social. Tenemos el deber moral de acompañar esta ley”. Asimismo, rechazó argumentos que señalaban que se trataría de una medida que iría en contra de la libertad de las personas.

A modo de defender su postura, citó advertencias internacionales sobre el impacto del juego: “La OMS sostiene que un jugador de alto riesgo arrastra a seis personas de su entorno”.

En la misma línea, Segura fundamentó que “los casinos en nuestros pueblos son una fábrica de pobreza”, y advirtió que “las maquinitas trabajan para el casino y no para la gente, son programadas para dar un premio de vez en cuando, pero lo único que generan es más daño”.

Desde el bloque Conservador Popular, Guillermo Durand Cornejo expresó su respaldo a la iniciativa y felicitó a los autores del proyecto. “No es solo una cuestión de ludopatía. El Estado tiene la obligación de controlar a quienes debe llegar. No podemos permitir que recursos públicos se pierdan en el juego”, afirmó en el recinto.

En contraste, José Gauffín, integrante del bloque Independencia, cuestionó la propuesta por considerarla discriminatoria y paternalista. “La visión de Estado paternalista es mi primer reparo a este proyecto. Podríamos incluir también que no se compre alcohol, drogas o tabaco, porque todos generan adicción”, planteó.

Y continuó: “Es discriminatoria, porque el que cobra una asignación no puede ir a jugar, y el resto sí. Los artículos 14 y 15 dicen claramente que somos libres, ¿por qué no puedo ir de vez en cuando a jugar una fichita? No hago defensa del juego, sino de la libertad”. Además, advirtió sobre posibles vulneraciones a la privacidad: “Acá le vamos a dar a los privados del juego una base de datos. Estamos vulnerando la ley de habeas data en Argentina”. (Infobae)