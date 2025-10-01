Patricia Bullrich le pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos con Fred Machado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también candidata a senadora por el oficialismo nacional en la Ciudad de Buenos Aires, le pidió este miércoles explicaciones urgentes al diputado nacional José Luis Espert, que va como cabeza de lista de los libertarios en la Provincia, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En las últimas horas, el dirigente social Juan Grabois presentó una denuncia judicial y también hubo investigaciones periodísticas de El Diario AR y Perfil que revelaron un documento que tiene la Justicia de Estados Unidos en una causa donde se investiga a Fred Machado -argentino condenado por narcotráfico y con pedido de extradición de Estados Unidos-, en el que está registrado un supuesto giro de US$200.000 a Espert, que serían de actividades ilícitas.

En la campaña presidencial de 2019, el libertario admitió que Machado le prestó un avión privado y una camioneta para movilizarse, y de momento sobre las últimas acusaciones solo dijo que se trataban de una “operación” del kirchnerismo y que llevaría a la Justicia a Grabois, pero no desmintió haber recibido ese monto. (Diario La Nación)