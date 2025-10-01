El intendente recibió una donación de pintura para optimizar la infraestructura escolar de Bahía Blanca

La embajada de Estados Unidos concretó, a través del Municipio de Bahía Blanca y el Consejo Escolar, una donación de 9.600 litros de látex y más de 2.500 litros de esmalte sintético destinados a 23 escuelas que utilizan 31 servicios educativos de la ciudad, con el fin de mejorar sus establecimientos luego de la catástrofe del 7 de marzo.

El intendente Federico Susbielles, encabezó la entrega del material a las escuelas junto a Marina Cano, presidenta del Consejo Escolar, y remarcó la importancia de este gesto “y materiales que nos permite seguir poniéndonos de pie”.

“De este modo seguimos reconstruyendo la ciudad, mejorando instituciones escolares, donde organizaremos jornadas solidarias con voluntarios del Municipio y de cada comunidad educativa”, agregó.

El jefe comunal aseguró estar “muy conforme por continuar avanzado con este objetivo trazado desde un primer momento, con recursos enviados por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la colaboración de un sinfín de manos solidarias”.

Por su parte, Solange Kobalenko, directora de la Escuela Secundaria N° 36, indicó que dicho establecimiento quedó muy estropeado luego de la inundación y que si bien han trabajado con un grupo de padres y la cooperadora del colegio, a través de la gestión del Municipio de Bahía Blanca llega este recurso que posibilitará mejorar el edificio: “es una alegría enorme y debemos remarcar lo importante que es trabajar en forma mancomunada”.

Asimismo, Erin Bacon, oficial del Comando Sur de la Embajada de Estados Unidos, afirmó que “gracias al equipo que encabeza el intendente Susbielles, se logró hace posible este día muy importante para la comunidad educativa de la ciudad y es nuestro deseo que Bahía Blanca siga recuperándose de la inundación que sufrió en marzo de este año”.

Finalmente, Luciano Pérez, director de la Escuela Secundaria N° 34, aseveró que la pintura “nos permitirá embellecer nuestro colegio, donde veníamos trabajando a pulmón. Si bien estamos haciendo diferentes labores, por momentos se dificulta conseguir recursos y estamos muy agradecidos con la gestión realizada por el intendente y por su proyecto para que parte de los impuestos se destinen a instituciones educativas”.