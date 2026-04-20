lunes, abril 20, 2026
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Varios allanamientos por amenazas en distintos establecimientos educativos

De La Bahía Noticias

En el marco de las diversas denuncias recibidas por distintos establecimientos educativos ubicados en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, la Fiscalía N° 1 de menores, a cargo de la fiscal Betina Úngaro, solicitó a la Justicia de Garantías la concreción de varios allanamientos en busca de elementos de prueba.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Bahía Blanca, Coronel Suárez y Pedro Luro por hechos similares, aunque independientes entre sí, que fueron tramitados por denuncias de las instituciones.

Las investigaciones se iniciaron y se busca recolectar información para identificar a los presuntos autores, a la vez que se busca avanzar en aquellos casos en los que se presume que podrían existir armas de fuego.

Las tareas que se llevan a cabo en cada causa, implican un importante trabajo y despliegue por parte de la justicia y la policía, sumado a las medidas preventivas que fueron tomadas por cada una de las instituciones educativas.

Más allá de que las inscripciones plasmadas en las escuelas o las amenazas proferidas de manera virtual puedan contener un peligro potencial o no, la justicia se ve obligada a intervenir de manera formal.

Cada uno de los casos será analizado de manera puntual en una instancia posterior, para determinar si corresponde algún tipo de reparación o responsabilidad por parte de los padres de los menores de edad que originaron los procedimientos, movimientos de fuerzas y operativos tras la concreción de una amenaza o intimidación pública.

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