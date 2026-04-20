En Mar del Plata dicen que “con Olimpo no podés descuidarte”

El diario La Capital de Mar del Plata publicó que “Olimpo necesitó apenas una acción para resolver la historia” frente a Kimberley y remarcó que el conjunto de La Feliz “mostró una tarea ordenada y pagó demasiado caro el instante de desatención”.

“Un pase filtrado de Diego Ramírez y la corrida de Cristian Ibarra marcaron la diferencia para el equipo bahiense, que se impuso 1-0, sumó su cuarto triunfo consecutivo y sigue en la cima de la Zona 4”, señaló el periodista Juan Miguel Álvarez.

“Más allá de esa jugada, en la que Leonel Aquino dio el paso adelante a destiempo, Kimberley logró clausurar los circuitos del rival. Coacci casi no gravitó, Amarilla dejó escasos destellos de su jerarquía, Ramírez priorizó el relevo por sobre la creación, Ibarra corrió más a los centrales que a los espacios y Federico González jugó mayormente de espaldas al arco”, señala la nota del diario marplatense.

“Al equipo local tampoco le sobró lucidez. Intentó progresar con prolijidad desde el fondo, pero le costó traducirlo en profundidad: algunas asociaciones entre Ullúa y Loscalso en el arranque, una acción individual de Mauricio Miori por izquierda y algún desborde de Ríos. Aproximaciones que no terminaron con definición en el área”, sigue la crónica de Álvarez.

“La ocasión más clara llegó a través de una pelota detenida, con un cabezazo de Loscalso que se fue por arriba. Sosa probó desde larga distancia y generó cierta incertidumbre en Juan Pablo Lungarzo. Ullúa respondió bien en sus duelos con Lapetina. Sin embargo, Castillo estuvo bien contenido por Martín Ferreyra, mientras que Leandro Vella nunca logró continuidad ni incidencia en el juego”, expresa la nota.

“El segundo tiempo comenzó sin sobresaltos. Un remate cruzado de Castillo, tras asistencia de Ullúa, sacudió la modorra. Pero Olimpo no necesitó insinuar: fue directo y certero. Ramírez leyó el movimiento de Ibarra y lanzó un pase profundo que el delantero transformó en sentencia. En velocidad eludió a Báez y, aunque algo abierto, definió de zurda con el arco a disposición”, menciona el diario La Capital.

“Sin reacción inmediata, Mignini movió el banco en busca de respuestas. Zárate, recién ingresado, falló casi en el área chica tras un buen centro de Ullúa. Con el visitante replegado, Kimberley apostó por los envíos aéreos como principal recurso. Pasada la media hora, el árbitro Pompei omitió sancionar un penal cuando Ferreyra desplazó desde atrás a Laureano Tello. El local insistió hasta el final, pero no le alcanzó: a Olimpo le bastó una sola jugada”, detalla la crónica.