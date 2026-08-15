Victoria de San Lorenzo ante Unión y empate entre Aldosivi-Tigre

San Lorenzo regresó a la victoria al vencer 1-0 a Unión de Santa Fe en el Nuevo Gasómetro.

El resultado le da un respiro al equipo tras la derrota en el clásico contra Huracán. Rodrigo Auzmendi marcó el único gol del partido a los 64 minutos.

El árbitro anuló un penal para el local tras revisar la jugada en el VAR.

En otro de los encuentros de la jornada del sábado, Aldosivi y Tigre empataron sin goles en Mar del Plata.

Tigre terminó el partido con diez jugadores por la expulsión de Gonzalo Requena.

El punto agrava la situación de Aldosivi, que no ha ganado en el año y está en zona de descenso.

La fecha se completó con los partidos entre Belgrano e Independiente Rivadavia, y Newell’s contra Deportivo Riestra.