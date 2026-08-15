El brasileño Jadson Viera se convirtió en el nuevo entrenador de Independiente

El Club Atlético Independiente contrató a Jadson Viera Castro como nuevo entrenador en reemplazo de Gustavo Quinteros.

El técnico firmó un contrato por un año que incluye una cláusula de rescisión unilateral para fines de 2026. Esta condición se debe a que la actual comisión directiva debe llamar a elecciones antes de 2027 y busca facilitar una salida si la nueva conducción prefiere a otro técnico.

Viera, de 45 años, viene de dirigir a Nacional en Uruguay, club con el que fue campeón en 2025 pero del que fue despedido cinco meses después por malos resultados.

Su debut será el 22 de agosto contra Independiente Rivadavia. El equipo, que lleva ocho años sin jugar la Copa Libertadores, se encuentra noveno en la tabla anual y busca clasificar a una copa internacional.