Debut y empate de Las Leonas en el Mundial de Países Bajos-Bélgica 2026

La selección argentina de hockey femenino, Las Leonas, empató 1-1 con Estados Unidos en su debut en el Mundial 2026 que se disputa en Bélgica y Países Bajos.

Brisa Bruggesser anotó el gol para el equipo nacional, pero Emma Deberdine igualó para el conjunto norteamericano.

El resultado fue recibido con insatisfacción en el plantel argentino. La jugadora Julieta Jankunas admitió que tienen “muchas cosas por pulir”.

La selección dirigida por Fernando Ferrara busca su tercer título mundial en este torneo, que presenta un formato renovado con 32 equipos y sin cuartos de final.

El próximo compromiso de Argentina será el lunes 17 de agosto contra Alemania.