Gran triunfo del argentino Thiago Tirante sobre Novak Djokovic

El tenista argentino Thiago Tirante logró el triunfo más importante de su carrera: venció a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

El serbio ganó el primer set con comodidad, pero durante el segundo parcial comenzó a mostrar signos de malestar físico y falta de aire.

Por esa razón, solicitó asistencia médica en un cambio de lado. Tirante aprovechó la situación y mejoró su rendimiento con el saque y la derecha.

Consiguió quebrar el servicio de su rival en el séptimo juego del segundo set.

A partir de ese momento, el argentino mantuvo la ventaja, se llevó ese parcial y repitió el resultado en el set definitivo para sellar la victoria.