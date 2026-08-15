sábado, agosto 15, 2026
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Gran triunfo del argentino Thiago Tirante sobre Novak Djokovic

De La Bahía Noticias

El tenista argentino Thiago Tirante logró el triunfo más importante de su carrera: venció a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

El serbio ganó el primer set con comodidad, pero durante el segundo parcial comenzó a mostrar signos de malestar físico y falta de aire.

Por esa razón, solicitó asistencia médica en un cambio de lado. Tirante aprovechó la situación y mejoró su rendimiento con el saque y la derecha.

Consiguió quebrar el servicio de su rival en el séptimo juego del segundo set.

A partir de ese momento, el argentino mantuvo la ventaja, se llevó ese parcial y repitió el resultado en el set definitivo para sellar la victoria.

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