[VIDEO] La inflación de diciembre se aceleró al 2,8%

La inflación de diciembre se aceleró por cuarto mes consecutivo, llegó al 2,8% -por encima de lo esperado por el mercado en 2,3%- y empardó el aumento de precios de abril, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En 2025, la variación de precios se ubicó en el 31,5%, su menor nivel en ocho años, cuando el índice cerró en 24,8%.

“El dato de inflación fue una sorpresa, el mercado esperaba un IPC en la línea del 2,5% y finalmente fue del 2,8%, cerrando el 2025 con una inflación del 31,5%”, apuntó la economista Rocío Bisang de GMA Capital, en diálogo con Ámbito.

El aumento de precios fue producto de una mayor variación de los precios Regulados (+3,3%), producto de los aumentos en el transporte y combustibles.

En tanto, el IPC Núcleo se aceleró al 3%, un alza de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) por encima de noviembre, que se explica por la suba en torno al 10% en las carnes, “en un contexto donde la estacionalidad propia de diciembre con el verano y las fiestas, así como también el atraso relativo que acumulaban respecto al precio del novillo traccionaron los precios”, según precisó Bisang.

Los Estacionales avanzaron apenas 0,6%, con una fuerte baja de verduras.

Sobre la variación de los combustibles, la economista subrayó que “desde que se levanto la obligación de las petroleras de informar sus precios, vienen teniendo bastante impacto sobre el índice”.