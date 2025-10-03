[VIDEOS] Detienen a un joven con antecedentes por robo a comercios

Personal de la Comisaría Séptima realizó ayer un allanamiento en una vivienda de Villa Nocito, donde lograron detener a un hombre acusado de cometer al menos dos robos a comercios en Bahía Blanca.

El operativo se llevó a cabo en una casa ubicada en Martín Rodríguez 2267, con la participación del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Durante el procedimiento fue aprehendido Mario Sebastián Méndez, de 34 años, quien cuenta con un extenso prontuario delictivo.

Está acusado de haber robado un supermercado ubicado en calle Coulin 82 el pasado 24 de septiembre y una verdulería en calle Zelarrayán al 3100, el 27 del mismo mes.

En ambos hechos, Méndez habría actuado de forma similar: se acercaba a la caja registradora y, simulando tener un arma de fuego, amenazaba de muerte a los empleados para exigir la recaudación del día.

Durante el allanamiento se secuestró la ropa que el sospechoso habría usado en los robos, registrada por las cámaras de seguridad de los locales.

Además, se investiga su posible participación en otros hechos delictivos cometidos con la misma modalidad en distintas zonas de la ciudad. Méndez ya había estado detenido anteriormente por delitos similares.

Cabe señalar que, el día anterior, la Policía también allanó un domicilio en Pasaje Harding Green 1181, en busca del mismo sospechoso, pero en ese momento no se encontraba en el lugar.

Méndez quedó alojado en la Comisaría Séptima y permanece detenido por el delito de “hurtos reiterados”, a disposición de la justicia.