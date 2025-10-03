Rige el alerta amarillo por viento en Bahía Blanca

Hasta la tarde de este viernes 3 se prevé un incremento del viento del sector norte sobre gran parte del oeste y sur de la provincia, con mayor intensidad en el sudoeste sobre municipios cercanos a la costa, informó el municipio de Bahía Blanca.

Por este motivo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para el sudoeste provincial.

Las ráfagas más intensas se prevén en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con valores de 50 a 60 km/h, pudiendo alcanzar de manera aislada hasta 65 km/h, principalmente entre la madrugada y la mañana.

En términos generales, “en eventos similares de viento norte con estas intensidades no se han registrado impactos significativos”, agregó el municipio.