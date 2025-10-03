Se realizan varias actividades por el Día del Corazón en la plaza Bartolomé Mitre
Este viernes de 10 a 13, en la plaza Bartolomé Mitre (Garibaldi y Alberdi), habrá actividades, talleres y asesoramiento en el marco del Día Mundial del Corazón.
Durante la jornada se realizarán diferentes propuestas:
- Taller de RCP, a cargo de la Fundación Cardio Ayuda
- Actividad física, por el Instituto del Deporte
- Promoción de alimentación saludable, de la Unidad Promoción y Huertas de la Ciudad
- Actividad lúdica sobre la importancia de los vínculos en Salud, por la Unidad de Promoción
