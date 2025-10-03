viernes, octubre 3, 2025
Locales

Se realizan varias actividades por el Día del Corazón en la plaza Bartolomé Mitre

De La Bahía Noticias

Este viernes de 10 a 13, en la plaza Bartolomé Mitre (Garibaldi y Alberdi), habrá actividades, talleres y asesoramiento en el marco del Día Mundial del Corazón.

Durante la jornada se realizarán diferentes propuestas:

  • Taller de RCP, a cargo de la Fundación Cardio Ayuda
  • Actividad física, por el Instituto del Deporte
  • Promoción de alimentación saludable, de la Unidad Promoción y Huertas de la Ciudad
  • Actividad lúdica sobre la importancia de los vínculos en Salud, por la Unidad de Promoción
