[VIDEOS] Varias localidades bonaerenses afectadas por el granizo

Varias localidades de la provincia de Buenos Aires fueron afectadas este sábado por granizo y lluvia.

CARLOS CASARES

⛈️ Intensa caída de granizo en C.Casares, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/lkPeHzmx4K — Tormentas de Zona Sur (@SurTormentas) September 20, 2025

TRENQUE LAUQUEN

❄️️ Impactantes imágenes de la granizada Registrada esta mañana en un campo cercano a Trenque Lauquen, en la zona de Lértora, al noroeste del distrito. La acumulación de hielo sorprendió por su intensidad en el marco del alerta naranja vigente.#TrenqueLauquen #Granizo pic.twitter.com/Dci2iePsrp — Oesteba (@Oesteba1) September 20, 2025

25 DE MAYO

#granizo en del valle partido de 25 de mayo provincia de Buenos Aires @todonoticias pic.twitter.com/SeaUvKYG0z — juan prebe (@juanprebe) September 20, 2025

PEHUAJÓ