sábado, septiembre 20, 2025
Nacionales

[VIDEOS] Varias localidades bonaerenses afectadas por el granizo

De La Bahía Noticias

Varias localidades de la provincia de Buenos Aires fueron afectadas este sábado por granizo y lluvia.

CARLOS CASARES

TRENQUE LAUQUEN

25 DE MAYO

PEHUAJÓ

Comentarios

You May Also Like

Luli Salazar se defiende: "Peso 43 kilos"

De La Bahía Noticias

Majul dijo que Macri “está decidido a poner a derecho las cosas que funcionan al revés”

De La Bahía Noticias

Los docentes bonaerenses paran en rechazo a la reforma previsional

De La Bahía Noticias