[VIDEOS] Varias localidades bonaerenses afectadas por el granizo
Varias localidades de la provincia de Buenos Aires fueron afectadas este sábado por granizo y lluvia.
CARLOS CASARES
⛈️ Intensa caída de granizo en C.Casares, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/lkPeHzmx4K
TRENQUE LAUQUEN
❄️️ Impactantes imágenes de la granizada Registrada esta mañana en un campo cercano a Trenque Lauquen, en la zona de Lértora, al noroeste del distrito. La acumulación de hielo sorprendió por su intensidad en el marco del alerta naranja vigente.#TrenqueLauquen #Granizo pic.twitter.com/Dci2iePsrp
25 DE MAYO
#granizo en del valle partido de 25 de mayo provincia de Buenos Aires @todonoticias pic.twitter.com/SeaUvKYG0z
PEHUAJÓ
Mauro: Lluvia y granizo en sector quintas cerca de la hora 10. VIDEO. pic.twitter.com/VEO60UkRmG
