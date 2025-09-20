La Liga del Sur suspendió los partidos de este sábado

Debido al alerta meteorológico que rige para este sábado en Bahía Blanca, la Liga del Sur confirmó que fueron suspendidos todos los partidos que debían disputarse en el día de hoy.

Los encuentros que corresponden al Fútbol Masculino se disputarán el próximo lunes 22 de septiembre.

Por su parte, la fecha de Fútbol Femenino fue suspendida en su totalidad y será reprogramada para el próximo fin de semana.

Además, en el transcurso de la jornada de hoy, la Liga del Sur informará sobre los partidos de Primera A y Primera B (Fútbol Masculino) programados para el domingo.