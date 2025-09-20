Pedrada en General Villegas: daños y roturas en viviendas

Una pedrada sorprendió a General Villegas en la madrugada de este sábado, alrededor de las 4, y dejó algunos inconvenientes en viviendas y en plantas de distintos barrios de esa ciudad.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Social de ese municipio informaron que se recibieron llamados de vecinos, en su mayoría relacionados con filtraciones en los techos.

“Situaciones complicada no, pero hubo llamados, la mayoría por filtraciones de techos, algunos por la misma acumulación de piedras u otros porque ya eran techos viejos”, explicó la subsecretaria Vanina Medina, citada por el diario Actualidad.

Si bien los llamados no fueron numerosos, el municipio brindó asistencia a las familias que lo requirieron.

“No fueron muchos llamados, se asistió con colchones y frazadas a las familias que se les había mojado todo”, detalló Medina.

El paso de la pedrada provocó algunas roturas de ramas y daños menores en viviendas, sin que se registraran situaciones de mayor magnitud, según la funcionaria.