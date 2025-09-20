Fuerte temporal en la costa santafesina: ráfagas de viento y granizo causan destrozos

Un intenso temporal con fuertes ráfagas de viento y granizo azotó la noche de este viernes a los distritos de Cacique Ariacaiquín y La Brava, en la costa de la provincia de Santa Fe.

El fenómeno, que se desató poco antes de las 21 horas, causó graves daños materiales, voladura de techos, caída de árboles y cortes de cables.

Las ráfagas de viento, de gran intensidad, provocaron que varias viviendas perdieran sus techos, dejando a familias damnificadas.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque la magnitud de los daños obligó a la evacuación de varias familias que quedaron a la intemperie.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades locales solicitaron la intervención de la Secretaría de Protección Civil de la provincia para reforzar el operativo de ayuda y asegurar una respuesta coordinada.

En la cercana ciudad de San Javier, el temporal se sintió con menor intensidad, registrándose una precipitación de 16 milímetros, lo que evidencia la focalización y fuerza del evento meteorológico en las localidades más afectadas. (El Litoral)