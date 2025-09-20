Importante granizada en Villa Regina provocó daños en zonas frutícolas

Una importante granizada se registró esta mañana en Villa Regina y provocó serios problemas en las zonas productivas.

El episodio dejó daños principalmente en la franja comprendida desde la Tercera Zona hasta la zona de la costa en Villa Regina.

“Lo que más sorprendió fue la magnitud del granizo: en algunos sectores se registraron piedras del tamaño de una pelota de golf, un hecho que encendió la preocupación entre los productores frutícolas de la región”, publicó el sitio Agro Valle.

“El impacto sobre la fruticultura se sintió de inmediato ya que la granizada golpeó sobre áreas clave del Alto Valle en plena etapa de crecimiento de los frutos en los montes frutales. Aún no se realizan las evaluaciones para dimensionar la magnitud de los daños”, amplió el informe.