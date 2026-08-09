Villa Mitre igualó 1-1 con Cipolletti por el Federal A
Villa Mitre empató 1 a 1 con Cipolletti este sábado en El Fortín, por la segunda fecha de la Fase Campeonato del Torneo Federal A.
El conjunto bahiense abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo con un gol de Marcos Escobar, pero la visita alcanzó la igualdad a los 35 minutos de la etapa inicial.
En el complemento, el entrenador de Villa Mitre realizó cuatro modificaciones. Ingresaron Valencia por Ayala, Gómez por Córdoba, y sobre el final Avit y Tunessi reemplazaron a Escobar y Battigelli, quien además había sido amonestado.
Ahora, Villa Mitre volverá a jugar el miércoles, a las 19:30, frente a Olimpo.
Para el cuadrito
El gol de Marcos Escobar para la igualdad 1-1 ante Cipolletti.
A pensar en lo que viene, villeros!#ElClubDeLaCiudad pic.twitter.com/Z4ZhLONJBm
— Club Villa Mitre (@VillaMitreBB) August 8, 2026