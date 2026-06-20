sábado, junio 20, 2026
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Volcó una Kangoo con dos personas de Bahía Blanca en la ruta 3: no hubo heridos

De La Bahía 915

Dos personas de Bahía Blanca resultaron ilesos luego de protagonizar un vuelco este sábado sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 538.

El siniestro involucró a una Renault Kangoo 2015 conducida por Luis Rodríguez, de 41 años, quien viajaba acompañado por Marcela Martín, también de 41.

Según informó FM Manantial, el vehículo circulaba en sentido Coronel Dorrego–Tres Arroyos cuando, por causas que se investigan, habría mordido la banquina, despistó y terminó volcando.

De acuerdo con fuentes oficiales, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones como consecuencia del accidente.

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