Megaoperativo en Bahía Blanca: varios aprehendidos, 23 vehículos retenidos y controles en zonas calientes

Un megaoperativo de saturación realizado en distintos sectores de Bahía Blanca dejó como saldo varias personas aprehendidas y 23 vehículos retenidos.

El despliegue se desarrolló durante la tarde y noche de ayer y contó con la participación de unos 120 efectivos de distintas áreas policiales, entre ellas Seguridad, DDI, Narcotráfico, GAD, UTOI, Infantería, Caballería, Planta Verificadora, Policía Vial y Policía Rural.

Según se informó, el operativo se enmarcó en la estrategia de intervención en las denominadas “zonas calientes”, identificadas a partir del análisis de los mapas del delito. Los controles fijos y dinámicos se realizaron en jurisdicciones de las comisarías Primera, Segunda, Cuarta y Séptima.

Como resultado, fueron aprehendidos tres mayores de edad por delitos contra la propiedad y contra la autoridad, mientras que cuatro personas fueron demoradas al constatarse que registraban pedidos de averiguación de paradero activos.

En conjunto con personal de tránsito municipal también se retuvieron 23 vehículos, de los cuales 16 eran motocicletas y siete automóviles. Asimismo, se detectaron dos casos positivos de consumo de marihuana mediante pruebas Dräger.

Las autoridades señalaron que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad como parte de una planificación conjunta entre las áreas policiales, ministeriales y municipales de seguridad.

Además, destacaron que el trabajo coordinado entre las comisarías y las fiscalías locales permite concretar entre 60 y 80 allanamientos mensuales.

En lo que va de junio, indicaron, ya se realizaron cerca de 48 procedimientos, que derivaron en aprehensiones y secuestros de elementos robados y estupefacientes, entre ellos cocaína y marihuana.