lunes, agosto 31, 2026
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Walter Lofrano renovó su vínculo y seguirá al frente del seleccionado de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

Luego de su primera experiencia como director técnico del combinado mayor femenino en 2025, el entrenador de Estrella de Oro, Walter Lofrano renovó su vínculo y seguirá encabezando el selectivo liguista en la próxima edición del Torneo de Selecciones que organizan el Consejo Federal y la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana (FFBP).

Desde la Liga del Sur se detalló que el cuerpo técnico lo completan Antonella Tacchetti (AC), Matías Almeida (PF) y Elías Tombesi (EA).

A la vez, confirmó a las jugadores citadas por el seleccionador de cara a los primeros entrenamientos del combinado local.

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