Marcelo Gallardo, a horas de convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol le ofreció a Marcelo Gallardo un contrato superior a los 3 millones de dólares anuales para que se convierta en el nuevo director técnico de la selección.

El técnico argentino viajará a Quito en los próximos días para firmar el acuerdo con el presidente de la entidad, Francisco Egas.

Las negociaciones llegaron a buen puerto después de casi un mes y ya existe un acuerdo económico entre las partes. Esta será la primera experiencia del entrenador al frente de un seleccionado nacional.

Gallardo reemplaza a su compatriota Sebastián Beccacece, quien dejó el cargo tras el Mundial 2026.

El debut del Muñeco al frente de la Tricolor sería el 24 de septiembre en un amistoso contra Corea del Sur.