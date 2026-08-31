Un perro pitbull mató a una beba de cinco meses en Malvinas Argentinas

Una beba de cinco meses murió tras ser atacada por un perro pitbull en Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. El hecho ocurrió este viernes en la casa de la abuela de la víctima, identificada como Emma Eluney Cabral.

Según el relato de la dueña del animal, su hija la visitaba con la beba cuando, en un descuido, el perro ingresó a la vivienda y mordió a la menor en la cabeza. La niña fue trasladada a un hospital, pero no resistió las heridas.

Una tía de la víctima aseguró a un medio local que el animal ya había atacado a otros perros y personas del barrio.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 23 de Malvinas Argentinas investiga el caso para determinar responsabilidades.

La Justicia ordenó el traslado del perro a un centro de Zoonosis, donde permanecerá aislado y en observación.