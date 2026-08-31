Condenan a un hombre por haber participado en dos violentos robos

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó -en juicio abreviado- a Lautaro Ezequiel Cabezas a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por haber participado de dos robos ocurridos en Bahía Blanca.

Las causas fueron investigadas por la fiscalía N° 11 y en ambas investigaciones se logró determinar la participación de Cabezas en los hechos.

Uno de ellos, ocurrió el 17 de febrero del presente año cuando el imputado y otras ocho personas interceptaron a un hombre, en la intersección de las calles Maestro Piccioli y Ángel Brunel de Bahía Blanca, a quien agredieron con golpes de puño en la cabeza y el torso, para robarle el teléfono celular y las zapatillas.

Además, se lo acusó de haber participado de otro robo ocurrido el pasado 9 de marzo cuando ingresó al domicilio de calle Chile al 2300 de Bahía Blanca, apuntó al propietario con un arma de fuego tipo pistola y se apoderó de una consola PlayStation, dos joystick y 890.000 pesos, entre otros elementos.

Luego, para luego darse a la fuga por el patio saltando un paredón de dos metros de altura.

Cabezas fue condenado como coautor y autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por su comisión en poblado y en banda; y robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se tuvo por acreditada y por haberse cometido con escalamiento.